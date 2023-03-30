Ни один враг ненаказанным не будет оставлен, подчеркнул президент.

Украина готовит активные действия, которые будут приближать победу.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сегодня уже 400 дней украинской обороны со времени полномасштабной агрессии России.

"Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе - каждый, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую устойчивость", - сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что Украина прошла самые страшные дни февраля 2022 года, выдержали эту зиму. При этом напомнил, что пройдена прошлая весна, изменившая ход этой войны в пользу обороны Украины, а прошлым летом и осенью доказали, что весеннее освобождение северных областей не было случайностью. По его словам, во время битвы за Киев, Чернигов, за Сумскую область, а также возвращение районов Харьковской, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса в целом осуществлено благодаря героизму украинцев, который миру не забыть.

"Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы", - подчеркнул президент.

По его словам, сила Украины и в поддержке, поскольку при добрых намерениях "мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать". Он поблагодарил всех в мире, кто с Украиной, кто разделяет украинское толкование свободы, кто поддерживает стремление к справедливости, кто имеет уверенность, что мир должен базироваться на правилах, на цивилизованных правилах – человечности, уважения и мира.

"Вот почему Украина одержит победу. Потому что свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир должны одержать победу", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских солдат и матросов, всех сержантов и старшин, офицеров и генералов, защитников, которые держат фронт, а также тех, кто заботится об украинских храбрых воинах.

"Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага ненаказанным также не оставим. Готовим новости по этому поводу", - отметил он.

Зеленский рассказал, что этот день, как и любой из четырехсот, был у него максимально активным.

"На связи с командующими, с разведкой. Совещания по внутренней ситуации. Сделал еще одно обращение в парламент страны-партнера - в австрийский парламент. И спасибо Австрии за то, что Украина услышана", - отметил он.

Также президент сообщил, что имел продуктивную встречу с делегацией немецкого оборонного концерна Rheinmetall. При этом он поблагодарил партнеров за готовность сотрудничать с Украиной еще содержательнее.

Война в Украине-последние новости

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы украинская армия может быть активнее на передовой.

На вступление в бригады "гвардии наступления" поступило 35 тыс. заявок. Из них более 16 тыс. в подразделения, входящие в состав Национальной гвардии.

31 марта на платформе онлайн-обучения Prometheus стартует бесплатный курс "БАЗА: современная военная подготовка", который дает основные знания по военному делу.