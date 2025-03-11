Ранее о применении этого беспилотника сообщал "Азов". Эта "птичка" устойчива к российским РЭБам.

После восьми месяцев ожесточенных городских боев, сопровождавшихся разрушением многоэтажек, в начале февраля российские войска объявили о полном контроле над Торецком. Впрочем, ситуация изменилась. Украинские войска применили на этом направлении новый беспилотник, пишет Forbes.

Через месяц ситуация изменилась - российские войска вынуждены были отступить. Украинские силы, в частности 12-я бригада "Азов" и другие военные формирования выбили 2-ю общевойсковую армию России из большей части Торецка. Этот шахтерский город до войны имел около 30 000 жителей.

Согласно данным Украинского центра оборонных стратегий, украинские войска наступают на улице Дружбы в центре города, а также на улице Строителей, расположенной южнее.

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Изменение ситуации в Торецке объясняется двумя главными факторами: истощением российских войск и преимуществом украинских беспилотников. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 500 000 военных и 15 000 единиц техники. Это существенно повлияло на боеспособность ее армии. "Есть все признаки истощения России", - отметил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Украинские силы также понесли значительные потери - около 300 000 военных. Однако на большинстве участков фронта, простирающегося через юг и восток Украины до Курской области в России, они имеют стратегическое преимущество благодаря беспилотникам.

За несколькими исключениями, украинские дроны превосходят российские по качеству и устойчивости к радиоэлектронной борьбе. В частности, в Торецке 12-я бригада "Азов" начала применять новейший беспилотник Seth. Он патрулирует воздушное пространство над полем боя, распознавая характерные силуэты вражеской техники. Благодаря винтовому приводу Seth может автономно поворачиваться и наносить удар боеголовкой весом примерно 4,5 кг.

Этот дрон, скорее всего, имеет функцию передачи видео операторам, но его главная особенность - автономность. Он использует многоканальный GPS-приемник, устойчивый к помехам, что значительно усложняет его уничтожение.

Столкнувшись с угрозой украинских дронов, российские войска в Торецке начали передвигаться на мотоциклах, стараясь избегать использования более медленных танков.

Подобная ситуация наблюдается и в Покровске, где сочетание непрерывных атак украинских беспилотников и истощения заставляет россиян отступать. Однако война имеет двусторонний эффект: в Курской области сами украинские войска сталкиваются с недостатком снабжения, подвергаются атакам высокотехнологичных беспилотников и вынуждены отходить.

Россия готовится к новому наступлению - что сообщалось

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению:

"Мы должны понимать, что враг сейчас закладывает основы следующего весенне-летнего наступления на территории нашей страны. Надеяться на то, что Путин готов уступить свои амбиции, пожалуй, не стоит. Абсолютно четкая артикуляция всех руководителей Кремля не оставляет никаких сомнений".

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