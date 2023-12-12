Сергей Грабский объяснил, почему российские войска бьются за выход к реке Оскол.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, какую военную ценность представляют Авдеевка и Купянск, которые кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить как можно скорее.

Так, по его словам, на Купянском направлении российские войска бьются за выход к реке Оскол. Под прикрытием этой реки они смогут подготовится к другим наступательным операциям.

"Военно-стратегическая цель их очевидна… Ведутся отчаянные бои", - сказал он.

Что касается Авдеевки, то ее взятие позволит россиянам рассматривать перспективу проведения наступательных операций по направлению на Покровск на границе с Днепропетровской области или возможность продвижения на север в сторону Константиновки.

Главной же целью России Грабский назвал уничтожение Украины как независимого государства.

Война в Украине - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что в пределах Горловки штурмовики ВСУ отразили один из терриконов и захватили позиции войск РФ, также есть российские пленные.

"Позади нас наша украинская Горловка, наш Донецк. Донбасс - это Украина. Мы обязательно победим!" - заявили украинские бойцы штурмовой группы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на терриконе и установили там украинский флаг.

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