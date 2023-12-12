Будут бриться туда офицеров, которые неспособны к командованию подчиненными, недисциплинированы, слабомотивированы.

Командующий российской оккупационной группировкой войск "Днепр", генерал Михаил Теплинский, приказал создавать штурмовые подразделения из офицеров. Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Это некие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века. Основные критерии для офицеров, которыми комплектуют штурмовые подразделения - это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация", - сказал Ковалев.

Он отметил, что Теплинский не пользуется авторитетом среди российских военнослужащих, которые считают, что он не заботится о жизни личного состава. "Довольно обыденная и прозаичная ситуация как для российских командующих", - сказал Ковалев.

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Освобождение Теплинского: что известно

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года стало известно, что Российская Федерация отстраняет от должности генерала Михаила Теплинского из-за длительных разногласий в командовании армией во время войны против Украины. Британская разведка сообщала, что"освобождение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом длительных разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерии Герасимов пытается ввести единоличное руководство военной кампанией".

В апреле 2023 года была информация о возвращении на фронт одного из ключевых российских генералов, командующего Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинского.

В отчете Министерства обороны Великобритании тогда отмечалось, что Теплинский якобы будет играть главную роль в командовании оккупантами на фронте.

Теплинский командовал "относительно успешным" отводом российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. За это его даже хвалили в России.

Британская разведка предполагала, что освобождение Теплинского было связано со спорами по поводу использования российских десантников. Их использовали для удержания наземных целей, однако это традиционная задача пехоты.

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