По мнению эксперта, причина активизации оккупантов – в еще одном городе Донецкой области.

Российские оккупационные войска активизировались в районе Авдеевки Донецкой области. Уже третьи сутки там продолжаются тяжелые бои, однако благодаря героическим усилиям украинских войск, серьезного продвижения враг не имеет.

"Если сложить танки и бронированные машины, то за 2 суток они достигают до 200 единиц. Полноценный танковый полк – 94 машины, а полноценная механизированная бригада – это в пределах 100 боевых машин пехоты. Если все потери и в части убитых, и в части раненых сложить вместе, то выйдут 2 полноценных механизированных полка", – отметил в эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник.

Силы обороны Украины продолжают держать Авдеевку и не дают россиянам продвинуться, однако врагу очень важно показать хотя бы какие-то "победы". Как отметил Черник, причина такой активизации заключается в Бахмуте. Ситуация в районе этого города движется к оперативному оцеплению.

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"Они не могут его проиграть ни при каких условиях – он политический. Как только Бахмут будет окружен и та группировка будет уничтожена, а еще лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен – это будет для них мегапоражение. Они стараются изо всех сил, чтобы этого не произошло. Именно так надо смотреть на их наступательные действия как на Купянско-Лиманском направлении, так и на Авдеевском", – резюмировал он.

Ситуация в районе Авдеевки: это стоит знать

Несколько дней назад российские оккупанты усилили штурмы в районе Авдеевки Донецкой области. Враг задействовал там тысячи солдат и десятки единиц техники.

Кроме штурмов, оккупанты не прекращают обстрелы. Бьют как по позициям Сил обороны, так и по самой Авдеевке. Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш подчеркнул, что россияне беспрестанно бьют по жилым домам. Провести там спасательную операцию пока невозможно.

Говоря о причинах активизации оккупационных войск РФ, в Силах обороны объясняют это тем, что враг рассматривает Авдеевку как возможность получить хоть какую-то победу и переломить ход боевых действий.

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