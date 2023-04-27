За сутки враг потерял сотни прихвостней убитыми и ранеными, отметили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

За минувшие сутки российские оккупанты 35 раз атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона. "За минувшие сутки враг 35 раз атаковал позиции украинских военных на Донецком направлении. Больше всего атак враг совершил на Марьинском направлении - 10 раз, это было направление Александровка - Марьинка, также атаковал в районе Песок, Водяного и Крутой Балки. Следует отметить, что в районе Крутая Балка штурмовых действий не происходило уже около двух месяцев. Вчера враг совершил наступление в этом направлении, задействовал два танка и две БМП", - сказал Дмитрашковский.

По его словам, один танк был уничтожен сразу, после этого была повреждена БМП, а уцелевшие машины просто покинули поле боя.

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Представитель Сил обороны также сообщил, что за минувшие сутки враг потерял около 200 человек убитыми и ранеными.

"В операционной зоне Донецк было приземлено шесть БПЛА, уничтожено 25 единиц военной техники. Также в поле зрения в районе Угледара появились 155 и 40 бригады морской пехоты. До 40 бригады были направлены резервы в виде 1 танковой роты, но враг не пытается штурмовать позиции, имея опыт, который получили от наших воинов в феврале, и все это время они восстанавливались после этих потерь", - рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что враг пытается проводить штурмовые действия из района Ясиноватой - из этого района также очень давно не было штурмовых действий.

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Утром 27 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг пытался наступать на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях, и было отражено более 50 атак.

Как писал УНИАН, ранее в Силах обороны Таврийского направления сообщали - пока не видят признаков того, что враг готовится к очередному наступлению в районе Угледара.

Стоит отметить, что противник уже понес очень серьезные потери на нашей земле. Общие потери россиян составляют 188920 оккупантов. Кроме того, уничтожено много вражеской техники, в том числе 3694 танков.

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