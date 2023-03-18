Президент отметил воинов Донецкой области, которые "минусуют" врага больше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бои на Донбассе – Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка – позволяют вернуть безопасность Украине и всей Европе.

В вечернем видеообращении глава государства отметил воинов Донецкой области, которые "минусуют" врага больше всего: морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины 11-го пограничного отряда, 55-й отдельной артиллерийской бригады, 72-й отдельной механизированной бригады и 74-го отдельного разведбата.

"Особенно благодарю каждого и каждого, кто защищает ежедневно Бахмут. Бои именно там, именно в этих частях Донбасса – Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка – позволяют вернуть безопасность Украине, всей Европе, каждому народу, который ценит свою свободу и целостность своей земли", – подчеркнул президент.

Видео дня

Зеленский поблагодарил воинов Воздушных сил, всех летчиков, зенитчиков, которые сбивают убийственные дроны и ракеты, которые запускает Россия.

"Я благодарю каждое наше подразделение сил обороны и безопасности, которые отвечают оккупанту на его удары по нашим городам. Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Луганщина, Херсон, Запорожье, Сумщина и Черниговщина – за каждый наш регион, страдающий от российского террора, оккупант ощутимо заплатит своими потерями", – подчеркнул он

Ситуация на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях продолжаются тяжелые бои. С начала суток, 18 марта, на Бахмутском направлении ликвидировали примерно 190 оккупантов. Враг и в дальнейшем пытается захватить Бахмут, который украинские защитники держат уже несколько месяцев.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский также заявил, что российские войска в районе Авдеевки и Марьинки в Донецкой области усилили подразделением спецназа. По его словам, враг в течение суток 21 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи этих городов.

Вас также могут заинтересовать новости: