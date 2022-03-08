Некоторые данные требуют уточнения из-за высокой интенсивности боевых действий.

За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага:

личного состава - почти 12 тысяч человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин - 1036 ед,

артиллерийских систем - 120,

РСЗО - 56,

средства ПВО - 27,

самолетов - 48,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники - 474,

корабли / катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Генштабе призывают украинцев доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление.

Вас также могут заинтересовать новости: