ВСУ ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов / REUTERS
За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага:
- личного состава - почти 12 тысяч человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин - 1036 ед,
- артиллерийских систем - 120,
- РСЗО - 56,
- средства ПВО - 27,
- самолетов - 48,
- вертолетов – 80 ед,
- автомобильной техники - 474,
- корабли / катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
В Генштабе призывают украинцев доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление.