ВСУ ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов / REUTERS

За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага:

  • личного состава - почти 12 тысяч человек,
  • танков ‒ 303 ед,
  • боевых бронированных машин - 1036 ед,
  • артиллерийских систем - 120,
  • РСЗО - 56,
  • средства ПВО - 27,
  • самолетов - 48,
  • вертолетов – 80 ед,
  • автомобильной техники - 474,
  • корабли / катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Генштабе призывают украинцев доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление. 

Вас также могут заинтересовать новости: