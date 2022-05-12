США сейчас создали настоящий воздушный мост военной помощи Украины, выполняя за день 7-10 рейсов Boeing C-17 Globemaster III.

Именно "на плечах" этой машины валовая часть военных грузов для Вооруженных Сил Украины, включая более сотни гаубиц M777.

Возможности C-17

Этот военно-транспортный самолет создавался для повышения оперативной мобильности американской армии, нуждавшейся в обновлении парка своей транспортной авиации. В первую очередь, прямой замены Lockheed C-141 Starlifter, созданного в 1960-х годах.

Разработку C-17 начали в 80-е годы и назвать ее простой невозможно. Были проблемы с достижением заказанных военными характеристик, конструкцию крыла пришлось перерабатывать, а правительство угрожало штрафными санкциями и уменьшением заказа. Но самолет все же удалось отправить в небо в 1991, а серийное производство развернуть в 1995 году.

В общей сложности Boeing выпустил 279 единиц C-17 и завершил производство в 2015 году, полностью закрыв потребность в таких самолетах не только США, но и Австралии, Канады, Индии, Кувейта, Катара, ОАЭ, а также Великобритании.

C-17 может поднять 77,5 тонны. В США он занимает промежуточное положение между стратегическим военно-транспортным самолетом C-5 Galaxy, способного перевезти 118 тонн и относительно небольшого C-130 Hercules на 19 тонн груза.

Кроме высокой грузоподъемности достаточно высокие габариты грузового отсека: 27 метров в длину, 5,5 в ширину и 3,76 в высоту. Среди типичных грузов C-17 может перевозить, в частности, один танк M1 Abrams, или два БМП Bradley, или три бронетранспортера Stryker.

Дальность полета самолета с нагрузкой в ​​71 тонну составляет 4480 км, но это достаточно относительные параметры благодаря системе дозаправки в воздухе, что делает этот самолет способным достичь любой точки мира.

Особенности C-17

Но особенность C-17 не только в грузоподъемности, но и в возможности использования даже небольших по длине взлетно-посадочных полос. В частности, длина пробега с максимальной нагрузкой составляет всего 1070 метров. При этом самолет может использовать и грунтовые аэродромы.

Еще одна очень интересная особенность самолета – возможность штатного включения реверсивного режима двигателя в воздухе. Это когда тяга двигателя направляется вперед для того, чтобы самолет быстрее затормозил и в основном включается только после касания земли.

Но C-17 может это делать прямо у воздуха и это позволяет ему резко сбрасывать высоту перед посадкой.

Характеристики C-17