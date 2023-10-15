В СБУ намекнули россиянам, что в ответ на обстрелы Украины они получат блэкауты у себя.

Украина успешно атаковала электроподстанцию в Белгородской области, которая запитывает военные объекты России.

Пока российское Минобороны рассказывает, как "уничтожило очередные украинские беспилотники" в Белгородской области, источник УНИАН в СБУ предоставил видео успешной атаки на электрическую подстанцию "Красная Яруга".

Как отмечает источник, именно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ. На видео видно, как дроны метко отработали по цели.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - отметил источник.

Новая атака электроподстанции в РФ - видео

Блэкауты в РФ - что сообщалось

Как писал УНИАН, 5 октября в результате спецоперации СБУ был блэкаут в Курской области РФ. Дроны СБУ также оставили тогда без света важные военные объекты российских оккупантов. В частности, военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Именно ее атаковали украинские БПЛА.

И это был не первый блэкаут в Курской области, вызванный атаками СБУ. Предыдущий был 29, а до этого - 26 сентября. Тогда также были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян.

Кроме того, СБУ проводит спецоперации в оккупированном Крыму, уничтожая российские военные объекты, технику и живую силу.

Вас также могут заинтересовать новости: