По словам Евгения Иевлева, продвигаться россиянам как раньше уже не удается.

Об окружении Покровска оккупантами речь пока не идет, поскольку россияне не взяли его даже в полукольцо. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

В то же время, по его словам, враг продолжает штурмовать город и разрушать его жилую и промышленную инфраструктуру. при этом уже более полугода ситуация в районе Покровска является сложной.

"К сожалению, имеем отрицательную динамику с точки зрения продвижения. Но последние 2-3 недели эти продвижения не имеют такой скорости, как это было 4-5 месяца назад, когда враг брал за день по 2-3 села", - сказал военный.

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Он отметил, что сейчас идут непрерывные штурмы, но продвигаться россиянам как раньше уже не удается:

"Здесь дается в знаки то, что командование обратило внимание на некоторую проблематику, еще не все решено, но есть вопросы, которые решаются".

Иевлев также отметил, что сказать, что картинка, которая складывается вокруг Покровска, грозит городу окружением в ближайшем будущем, нельзя.

"Потому что сейчас это даже не полукольцо. Но глобально, надо понимать, что в планах врага хотя бы полукольцо возле Покровска организовать. Удастся или не удастся - трудно спрогнозировать. Качество фортификаций, которые уже были нарыты после работы над ошибками, оно гораздо лучше, чем были те фортификации на подступах к Покровску", - уточнил военный.

По его словам, за последние две недели оккупанты начали гораздо плотнее уничтожать жилую и промышленную инфраструктуру Покровска.

"Если раньше звучало, что враг попытается взять город не разрушая, то сейчас просто уничтожает его на столько, на сколько это возможно. Две недели летит все, что можно. И по частному сектору, по админзданиям, по всему, что попадается", - рассказал Иевлев.

Последние новости с Покровского направления

Как сообщал УНИАН, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, насколько возможна блокада Покровска. По его словам, задача №1 для россиян сейчас - выполнить показательно-политическую задачу с выходом на границу Днепропетровской области.

Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что Россия планирует взять Покровск в окружение. Это видно из того, что РФ пытается перерезать главные дороги в город. По словам Ступака, РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска.

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