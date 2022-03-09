Оккупанты начали разбегаться в разные стороны.

Вооруженные силы Украины в своем Telegram-канале сообщили, что украинские военные в селе Андреевка на Харьковщине вдребезги разгромили ДРГ российских оккупантов.

В результате солдаты РФ начали разбегаться, бросив в лесу своего раненого сослуживца.

"В селе Андреевка в Харьковской области произошло нападение на блокпост. В результате боя вражеская ДРГ была полностью разгромлена. Личный состав диверсионной группы начал убегать, при этом они бросили посреди поля своего раненого", - говорится в заявлении.

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