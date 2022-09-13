В сентябре 2022 года в интернете появились фото и видео техники ВСУ с изображением белого креста. А депутаты и обычные украинцы ставят кресты на аватарках в соцсетях или используют их в никнеймах. Даже контрнаступление ВСУ называют "украинским крестовым походом".
Значение этого символа объяснил ТСН. Оказалось, что равноконечный крест - это очень древний символ, который издавна используют в сражениях. Называется он "знамение победы".
Что означает крест на украинской технике - история символа
Равноконечный крест впервые появился в 300-ых годах во время правления императора Константина. Легенда гласит, что тогда ещё язычнику Константину явился божественный образ перед битвой и посоветовал нанести рисунок креста на щит. Константин сделал так и победил врага.
После этого император разрешил христианство в Римской империи и обозначил равноконечный крест как символ победы христианства над язычеством.
В нашей истории этот символ использовали часто. Равноконечный крест изображали на боевых знаменях казаков и на флаге гетьмана Богдана Хмельницкого. Находили его также на гербах и казацких печатях.
Позднее крест использовала армия УНР, которая сражалась с большевиками. Равноконечный крест вручали участникам похода.
Сейчас кресты изображают на многих украинских медалях, гербах, флагах и эмблемах. К примеру, эмблему ВСУ украшает красный крест, а белый крест изображен на гербе Винницкой области.