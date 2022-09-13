Белый крест всё чаще появляется на украинской военной технике и в соцсетях украинцев. Что это за символ - разобрался УНИАН.

В сентябре 2022 года в интернете появились фото и видео техники ВСУ с изображением белого креста. А депутаты и обычные украинцы ставят кресты на аватарках в соцсетях или используют их в никнеймах. Даже контрнаступление ВСУ называют "украинским крестовым походом".

Значение этого символа объяснил ТСН. Оказалось, что равноконечный крест - это очень древний символ, который издавна используют в сражениях. Называется он "знамение победы".

Что означает крест на украинской технике - история символа

Равноконечный крест впервые появился в 300-ых годах во время правления императора Константина. Легенда гласит, что тогда ещё язычнику Константину явился божественный образ перед битвой и посоветовал нанести рисунок креста на щит. Константин сделал так и победил врага.

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После этого император разрешил христианство в Римской империи и обозначил равноконечный крест как символ победы христианства над язычеством.

В нашей истории этот символ использовали часто. Равноконечный крест изображали на боевых знаменях казаков и на флаге гетьмана Богдана Хмельницкого. Находили его также на гербах и казацких печатях.

Позднее крест использовала армия УНР, которая сражалась с большевиками. Равноконечный крест вручали участникам похода.

Сейчас кресты изображают на многих украинских медалях, гербах, флагах и эмблемах. К примеру, эмблему ВСУ украшает красный крест, а белый крест изображен на гербе Винницкой области.

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