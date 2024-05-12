В российском Белгороде 12 мая обвалился подъезд жилого дома. В российских пабликах уже пытаются возложить ответственность за это на Украину.
Как и в случае с Крокус-сити, удар по многоэтажке в Белгороде удивительным образом пришелся "ко времени". На внутреннем поле давайте вспомним приход Путина и Вторую Чеченскую войну.
Взрывами нескольких многоэтажек в Дагестане не только дали повод и легитимизировали войну, но и сделали из Путина "военачальника". А вовремя сказанная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и повязанных работников ФСБ. Пипл поверил, испугался и одновременно возгордился.
Сейчас ситуация схожая. Идет процесс "воцарения", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но тут есть ограничение по времени и силам…
Сейчас для продолжения войны (точнее, для давления) нужно пополнение личного состава или вербовкой, или волной мобилизации. Для вербовки, в том числе мигрантов, подошел "Крокус" - легитимизировал процесс и дал понять, что у части гастарбайтеров это - единственный выход. Для собственного населения нужен страх.
Вновь вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область – приграничная, и она давно была в своем коконе.
Взрыв многоэтажки - мощный инфоповод. На его фоне Путин заявит что-то жесткое и, вполне возможно, поменяет пару генералов.
Но Белгород "возле фронта". Поэтому на протяжении месяца-двух вполне возможно повторение. Пипл должен испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква в слове будет "и", население будет готово.
На внешнем поле РФ сейчас будет максимально раскручивать тему украинского удара. Это легитимизация атаки на Харьковскую область (о чем Путин заявлял, говоря о "зоне безопасности" ранее) и попытка в очередной раз развернуть дискуссии о западной помощи. Почему так?
Во-первых, снаряд таких разрушений не принесет. Да и далековато.
Во-вторых, УАБ - возможно. РФ так делала, но у Украины нет подобного арсенала. Сказать, что "своя бомба случайно упала" для русских, в принципе, рискованно.
В-третьих, появится тезис о ракете. ATACAMS или что-то подобное.
Последнее - очень важно. На фоне опасений партнеров из ЕС, что их оружие будет поражать цели на территории РФ, Кремль будет разгонять тему "западная ракета попала в жилой дом".
А далее "сомневающиеся политики" в странах Европы повторят тезис на свой лад: "Если мы даем ракеты Украине, есть вероятность повторения Белгорода".
Да и по остальным пакетам помощи попробуют поиграть. Хотя сорвать поставки - вряд ли.
У России есть запас по времени, минимум, три, максимум, пять недель. И если есть возможность отсрочить выравнивание потенциалов по боеприпасам (приход пакетов помощи) хотя бы на пару недель (на фоне усиления давления) - все средства хороши.
К такому надо быть готовым.
Игар Тышкевич,политический аналитик Украинского института будущего