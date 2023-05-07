В первую очередь вывозят владельцев российских паспортов.

Российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно захваченного города Энергодар Запорожской области.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, местных вывозят в направлении оккупированных Бердянска и Приморска, на базы отдыха.

"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем, в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - добавили в ведомстве.

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Отмечается, что оккупанты продолжают использовать украинскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военным. В частности, недавно, в одном из сел Старобельского района Луганской области, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находится до 70 человек.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, 5 мая гауляйтер оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения из прифронтовых населенных пунктов. Речь идет об Энергодаре, Токмаке, Пологах, Васильевке и других.

В то же время в Мелитополе эвакуация провоцировала бешеную панику. По дороге в захваченный РФ Крым образовались огромные очереди.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия пришла убивать миллион украинцев на юге нашего государства, чтобы спасти оттуда 70 тысяч своих прихвостней.

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