Было сбито несколько ударных дронов и один разведывательный беспилотник.

Силы обороны Украины сегодня около полуночи уничтожили 5 иранских беспилотных летательных аппаратов, используемых российскими оккупантами, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Около полуночи 14 мая 2023 года на северо-восточном направлении в зоне ответственности воздушное командование "Восток" уничтожено четыре вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня" Орлан-10", - говорится в сообщении.

Атака по Украине в ночь на 15 мая - что известно

В ночь на 15 мая во многих регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Дольше всего она продолжалась в Сумской, Черниговской и Полтавской областях (почти до 4 утра). Появлялись сообщения об угрозе атаки беспилотниками.

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Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус утром 15 мая сообщил, что враг 8 раз враг применял авиацию, а также дроны, один Shahed был ликвидирован.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину от 24 февраля 2022 года уничтожены беспилотники оперативно-тактического уровня – 2 тыс. 720 единиц, и в частности, 24 за минувшие сутки.

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