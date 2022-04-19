Оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли прибежище мирные жители города.

Оккупанты стремятся сровнять с землей завод "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники и где прячутся от обстрелов сотни мирных.

Об этом свидетельствует перехват разговора одного из российских захватчиков, опубликованное СБУ.

Ростовский командир в разговоре с женой рассказывает о ситуации в Мариуполе, находясь в 4 километрах от завода "Азовсталь". Он говорит, что российские военные ждут "трехтонные сюрпризы с неба", чтобы уничтожать завод.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России... Трехтонные с неба... Там будет песец просто. Сказали, сравнять все с землей... Так а шо... Бьют их, бьют, выбивают, а они людей теряют... [Местные] все уехали, кто захотел. Остались одни патриоты и очень умные. Приезжал подполковник. Сказали, фронтовые самолеты будут прилетать. Ну, они же этот, завод бьют авиударами. Завод, сталь. Лисичанск там стирают с лица земли третий день. Ну оно надоело, блин, сколько можно. Х**и толку, все равно все будет разрушено, разбито, ничего целого не останется в любом случае. Здесь километра 4, видимо, от завода, от Северодонецка не знаю сколько", - говорит он.

Оккупант также поделился с любимой, что подполковник предупредил военных, что взрывная волна будет настолько мощной, что "услышите и почувствуете".

Атака на "Азовсталь": что известно

19 апреля представитель так называемой народной милиции "ДНР" Эдуар Басурин в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24" заявил о начале штурма "Азовстали".

"Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже начали свою работу", - заявил Басурин.

Официальных подтверждений начала штурма комбината от украинской стороны не было.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в тот же день сообщил, что оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

"Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотично поражать жилой сектор Левобережного района, по линии от бульвара Меотиды", - рассказал он.

По словам Андрющенко, 18 апреля оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону, чтобы они забрали вещи из домов.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей.

"Рашисти заявляют о планах штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются не менее 1000 мирных граждан. По информации украинских защитников города, в помещениях и подвалах завода остаются горожане, которые не желают выходить, поскольку их дома разрушены и они не хотят быть отправленными в фильтрационные лагеря и РФ. Среди них - женщины, дети и старики", - сообщала она.

Руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин подтвердил, что на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

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