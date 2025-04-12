В результате российской атаки дронов пострадали пять областей.

В ночь на 12 апреля оккупанты атаковали Украину 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ. "Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Видео дня

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

Атака ударными дронами - последние новости

В ночь на субботу, 12 апреля, РФ осуществила очередную атаку ударными беспилотниками на Киев. В столице работали силы ПВО.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате вражеской воздушной атаки произошли пожары в двух районах. В частности, в Святошинском районе возник пожар в нежилых помещениях, а в Дарницком горел частный дом.

В результате атаки пострадали три человека. Одного из раненых госпитализировали.

Вас также могут заинтересовать новости: