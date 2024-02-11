Российская армия попала в агропромышленную инфраструктуру, повреждены жилые дома, газопровод.

Этой ночью российская армия совершила массированную дроновую атаку по южным областям Украины, есть разрушения и раненые.

Как сообщили в Силах обороны юга, напряженная работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов.

"Приоритетом врага вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окружающие жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Предварительно известно об одном раненом гражданском", - говорится в сообщении.

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Результатом боевой работы украинских защитников стало сбитие 26 дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136": 18 - на Николаевщине, 4 - на Одесчине и по 1 - на Херсонщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Винницкой области.

Атаки дронов на Украину

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские дроны также атаковали Одесскую область. Всего было зафиксировано три волны атак, в результате которых пострадали четыре человека. Россия в рамках запуск второй и третьей волны дронов по югу Украины попала по припортовой инфраструктуре Одесской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупационные войска атаковали Украину, запустив 45 ударных дронов типа "Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

В результате боевой работы уничтожено 40 "шахедов" противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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