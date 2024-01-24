Командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ раскрыл детали боя.

Бойцы "Таврии" истребили за последние 24 часа около 200 беспилотников армии Российской Федерации.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, комментируя успехи своих подчиненных за последние сутки. Помимо БПЛА, враг также потери 54 единицы техники.

Речь идет о пяти танках, 14 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, одной реактивной системе залпового огня, одном средстве противовоздушной обороны, 16 автомобилях и двух единицах специальной техники.

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Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще один важный объект врага.

Со своей стороны, РФ реализовала 39 авиационных ударов, уточнил Тарнавский.

"Враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов. Общие потери оккупантов составили 394 человека", - указал он.

Предварительные потери РФ на Таврическом направлении

Накануне Тарнавский проинформировал, что за 22 января было уничтожено 416 российских оккупантов и 110 единиц их техники.

Речь идет, в частности, о шести танках, 18 артсистемах и 38 беспилотниках. Кроме того, уничтожено было пять складов боеприпасов российских захватчиков.

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