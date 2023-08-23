Концентрация врага на этом направлении значительная, продолжаются непростые бои.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в телемарафоне рассказал, почему потеря села Работино на Запорожье очень болезненна для оккупантов.

"Они таким образом пытаются блокировать выход на Токмак. Но понимают: для них потеря этих позиций будет означать, что смогут работать наши системы. В частности, наша артиллерия достанет дальше, непосредственно, где они находятся в районе Токмака. И это - путь, соответственно, на Мелитополь. Именно поэтому они так цепляются, оказывают такое сопротивление, потому что хотели сохранить этот плацдарм за собой", - сказал специалист.

По его мнению, противник считал, что оттуда ему будет удобнее обороняться, но с потерей этого плацдарма он понесет очень серьезные потери. Соответственно, взятие Работино - большое достижение, и у Сил обороны появляется перспектива непосредственно продвижения дальше на Токмак и Мелитополь.

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Вместе с этим Мусиенко отметил, что концентрация врага на этом направлении является еще значительной, продолжаются непростые бои. Сейчас вряд ли следует ожидать быстрых и стремительных продвижений украинских защитников, потому что захватчики будут укрепляться.

Мусиенко сказал, что сейчас два крупных подразделения противника зашли на территорию Украины. Очевидно, тот, который заходит на юг, пойдет на вторую-третью линию обороны. Эксперт не исключает, что оккупанты будут окапываться, создавать дополнительные оборонительные рубежи, чтобы помешать Силам обороны продвигаться дальше.

"Другой вопрос, насколько они успеют. Успеют подальше от боевых действий - где мы не будем доставать артиллерией. Там, где будем доставать артиллерией и любым другим огнем-ни единого шанса оккупантам не будет предоставляться для того, чтобы они дополнительно окапывались и создавали какие – то дополнительные препятствия", - подчеркнул специалист.

Увольнение Работиного - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 августа стало известно, что воины 47-й ОМБР прорвались в село Роботино. Силы обороны Украины начали эвакуировать жителей из села, возле которого украинские бойцы в последние дни достигли успехов. Из-за этого оккупанты обстреливают этот населенный пункт из артиллерии.

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