Отмечается, что украинские войска, якобы, завоевали плацдарм в поселке Крынки.

Американские аналитики из Института изучения войны считают, что наступление ВСУ на левом берегу Днепра Херсонской области масштабнее, чем те рейды, что было раньше.

Как сообщается в отчете ISW, геолокационные кадры указывают на присутствие украинских военных вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста

По словам российских пропагандистов, в четверг, 19 октября, две диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины форсировали Днепр, разгромили войска оккупантов в этом районе и завоевали плацдарм в поселке Крынки.

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Хотя российская пехота якобы контратаковала и оттеснила ВСУ к окраинам поселка, однако Силы обороны все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления.

Другой российский блогер утверждает, что украинские войска использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем раньше. Некоторые российские источники, в том числе глава Херсонской областной оккупационной администрации Владимир Сальдо, отмечают, что войска РФ оттеснили украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное на позиции вдоль побережья Днепра и у Антоновского железнодорожного моста. Добавляется, что ВСУ пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиаударами и обстрелами со стороны оккупантов.

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Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября форсировали Днепр и высадились на левый берег Херсонской области.

Российские военкоры боятся, что это может быть частью более масштабного плана.

Впоследствии начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала заявление аналитиков. По ее словам "утверждение аналитиков - это предположение, их понимание и видение возможного развития событий".

"Не вся работа может быть публичной и не вся работа заслуживает информационного распространения в тот самый момент, как она осуществляется. К этому надо относиться с пониманием",- подчеркнула Гуменюк.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что на левом берегу Херсонской области растет серая зона. Оккупанты ничего не могут с этим сделать – у врага вообще нет возможности там наступать.

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