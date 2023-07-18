Россияне стремятся к боевой ничьей для того, чтобы наши союзники начали заставлять нас садиться за стол переговоров.

Российские захватчики активизировали наступательные действия на Купянском направлении, чтобы заставить украинские войска оттянуть резервы с юга страны. Такое мнение высказал экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Ни для кого не секрет, что пока в наступлении ВСУ не вовлечена даже и половина тех сил, что готовились к наступлению. Для россиян является самым большим ужасом то, что произойдет с так называемой линией Суровикина, когда дойдут остальные резервы Сил обороны. То есть, когда будут привлечены именно основные силы ВСУ. Россияне разработали план, и он может сработать – это попытаться наступать где-то на другом участке, без расчета на какую-то победу, но с тем, чтобы заставить нас использовать резервы не на юге, а бросить их на Слобожанщину", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Экс-командир "Айдара" прогнозирует, что если врагу все же удастся оттянуть на Купянское направление хотя бы несколько бригад Сил обороны, которые готовились под проведение контрнаступления, это даст противнику шанс получить так называемую боевую ничью.

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"То есть, они не продвинутся, но и мы их фронт не прорвем. И это та цель, к которой они стремятся. Россияне понимают, чтобы ставить более амбициозные цели у них нет ресурса. Они стремятся к боевой ничьей для того, чтобы наши союзники начали заставлять нас садиться за стол переговоров. То есть речь пойдет о заморозке конфликта. К сожалению, эта часть вражеского плана может сработать. Пока все наступление захватчиков на Купянском направлении удерживают те части ВСУ, которые там стояли раньше", – подчеркнул Дикий.

Активизация РФ на Купянском направлении

В понедельник, 17 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что уже несколько дней российские оккупанты ведут активные наступательные действия на Купянском направлении на Харьковщине. Враг пытается выявить слабые места в обороне украинских войск и заставить командование перебросить на то направление резервы.

В то же время представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорит, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты собрали более 100 тысяч солдат. На том участке фронта присутствуют вражеские десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения и тому подобное.

18 июля Череватый сообщил, что ситуация на Купянском направлении очень сложная, но контролируемая. Враг пытается атаковать, однако безрезультатно.

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