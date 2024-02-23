Секретарь СНБО отметил, что Запад должен действовать решительнее, если не хочет воевать с Россией на территории НАТО.

Падение Авдеевки можно было бы предотвратить, если бы Украина получила западные истребители F-16.

Об этом в комментарии The Times сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он напомнил, что россияне уничтожали Авдеевку волнами авиабомбардировок, вызвав огромные разрушения. Удерживать руины города было невозможно.

"Если бы у нас были F-16, они бы этого (захвата Авдеевки - УНИАН) не сделали. Мы могли бы выгнать их с нашей территории", - отметил Данилов.

Генерал Виктор Муженко, который с 2014 по 2019 год был главнокомандующим Вооруженных сил Украины, отметил, что полномасштабной войны, начавшейся два года назад, не было бы, если бы Запад решительнее действовал, когда Россия развязала войну на Донбассе и аннексировала Крым в 2014 году.

"Если бы тогда Запад делал более решительные шаги, то, вероятно, сегодняшнего конфликта у нас бы не было", - сказал Муженко.

Генерал также предупредил: если России удастся победить Украину, то Кремль, скорее всего, будет продвигаться дальше в Европу. "Он будет использовать Украину для увеличения своих возможностей", - сказал он.

Ряд западных официальных лиц предупредили, что Россия может напасть на страну НАТО, если выйдет победителем в Украине.

"Цели России касаются не только нашей страны. Если у Запада нет желания воевать с Россией на территории Евросоюза, на территории НАТО, то он должен решить этот вопрос здесь вместе с нами", - прокомментировал Данилов.

Оккупация Авдеевки - что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным иностранных медиа, после захвата разрушенной Авдеевки российские захватчики могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в Донецкой области.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне вывода украинских сил из Авдеевки признал тяжелую ситуацию на фронте. Впрочем, он отметил, что на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть проблемы.

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