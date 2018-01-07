Боевики на Сочельник применили против сил АТО мины, ранен военный

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки обстреляли силы АТО из пулеметов и применили мины, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

"На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие со стрелкового оружия, а рядом с Новолуганським, в светлое время суток, – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

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В целом за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ зафиксировали 150 взрывов за сутки на Донбассе.