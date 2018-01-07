Боевики на Сочельник применили против сил АТО мины, ранен военный
Противник продолжал обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции ВСУ.
Боевики на Донбассе за прошедшие сутки обстреляли силы АТО из пулеметов и применили мины, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.
"На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие со стрелкового оружия, а рядом с Новолуганським, в светлое время суток, – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
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В целом за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ зафиксировали 150 взрывов за сутки на Донбассе.