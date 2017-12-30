Боевиков и население "ЛДНР" готовят к масштабному "наступлению ВСУ" – ИС

Российское оккупационное командование на Донбассе активизировало проведение мероприятий по распространению дезинформации среди мирного населения про активизацию боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», на подконтрольной оккупационному командованию территории усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища. В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

«Одновременно среди командования частей и подразделений обоих «армейских корпусов» распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие «достоверные данные» о некоей «переброске ВСУ к фронту тяжёлой артиллерии» и «американских ударных БПЛА». Наступление якобы начнётся с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения», – говорится в сообщении ИС.

Отмечается также, что синхронно «МГБ ДНР» и «МГБ ЛНР» заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом «наступления ВСУ».