За сутки боевики 6 раз нарушили перемирие, один боец ВСУ погиб
Боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики 6 раз нарушили перемирие – 1 боец ВСУ погиб, еще 2 – травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – говорится в сообщении.
На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам ВСУ вокруг Луганского.
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На Донецком направлении боевики неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка.
Отмечается, что гранатометы и легкое пехотное вооружение российско-оккупационные войска применили по защитникам Каменки и Верхньоторецького.