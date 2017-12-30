За сутки боевики 6 раз нарушили перемирие, один боец ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики 6 раз нарушили перемирие – 1 боец ВСУ погиб, еще 2 – травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам ВСУ вокруг Луганского.

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На Донецком направлении боевики неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка.

Отмечается, что гранатометы и легкое пехотное вооружение российско-оккупационные войска применили по защитникам Каменки и Верхньоторецького.