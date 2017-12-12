Германия выделит более 14 миллионов евро на водоснабжение Донбасса

Федеральное правительство Германии дополнительно предоставляет 14,3 млн евро в распоряжение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с целью обеспечения доступа к питьевой воде людям, которые живут вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы и работы с общественностью Посольства Германии в Украине.

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Соответствующий проект по обеспечению водоснабжения для жителей Донбасса рассчитан на период 2018-2019 годов.

«С начала конфликта Германия является для Украины крупнейшим донором как в области гуманитарной помощи, так и в сотрудничестве ради развития. С выделением дополнительных 14,3 млн евро может быть обеспечен доступ к воде для 2,5 млн человек на востоке Украины в 2018 и 2019 годах. Мы убеждены, что эта мера значительно улучшит драматическое положение с обеих сторон линии разграничения», - сказал постоянный заместитель посла Германии Вольфганг Биндзайль.

По его словам, этот проект охватывает санацию инфраструктуры, снабжение питьевой водой и содействие мерам гигиены в 15 районах Донецкой и Луганской областей.

«Когда вода больше не течет, то жизнь миллионов людей вдоль линии разграничения оказывается под угрозой. Не только нарушается доступ к питьевой воде, но и наносится вред системам отопления. Мы благодарны Германии за последовательную поддержку нашей работы с детьми и семьями, нуждающимися в помощи», - отметила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Также отмечается, что с немецкой поддержкой ЮНИСЕФ в прошлом создал 23 службы раннего вмешательства и провел образовательную подготовку 1300 специалистов с целью предоставления специальных услуг детям с инвалидностью на востоке Украины.