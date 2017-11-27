Объятие и рукопожатия наблюдателя ОБСЕ с боевиком обсудят в Минске (видео)

Украинская сторона на встрече в Минске обратит внимание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на случай, когда наблюдатель миссии ОБСЕ здоровался с боевиком ОРЛО.

Об этом сообщила в Facebook член гуманитарной подгруппы ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"ОБСЕ оправдывает своего наблюдателя, который, как с родными, здоровался с боевиками, мол, это просто оплошность. Конечно, это никакая не оплошность, а позиция этого наблюдателя. К сожалению, не удивляет, потому что иногда и координаторы ОБСЕ в минских группах занимают странные позиции. Например, координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш отказался посетить в Старобельском СИЗО россиянина Агеева, заявив, "что это было бы политическое, а не гуманитарное посещение" ... Хотя для меня это больше похоже на откровенное нежелание видеть очевидные вещи - РФ является стороной конфликта, и ее военные воюют в Украине, а силовые структуры полностью контролируют ОРДЛО. Мы благодарим миссию СММ ОБСЕ за их важную, непростую, опасную работу, но, конечно, никогда не будем закрывать глаза на факты нарушений этики и принципов независимого наблюдения. Украинская сторона в ТКГ в Минске, конечно, в очередной раз обратит внимание на "оплошность" наблюдателя. Украина неоднократно обращала внимание на состав миссии, настаивая на уменьшении там россиян. И мы твердо будем стоять на позиции, что россиян вообще не может быть в миротворческой миссии ООН", - отметила она.

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Ранее журналист Джулиан Репке (@JulianRoepcke) обнародовал в Twitter видео, на котором наблюдатель ОБСЕ здоровается с боевиком ОРЛО.

Впоследствии в ОБСЕ заявили о "неправильном толковании видеоматериалов, где изображен наблюдатель СMM, который 25 ноября способствовал передаче останков военнослужащих Вооруженных сил Украины вблизи Счастья".

"Мужчина, с которым здоровается наблюдатель СMM, является членом организации, занимающейся эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными. Наблюдатель миссии сотрудничает с этим человеком и организацией с 2015 года с тем, чтобы задержанные участники боевых действий могли вернуться домой или чтобы скорбящая семья могла хотя бы частично примириться с потерей родного человека. Из видеоматериалов видно, как наблюдатель допустил ошибку (по этому поводу ведется внутренняя работа с целью недопущения ее повторения). Жаль, что все внимание было приковано к этому механическому жесту. Это невольный жест, свойственный многим, кто ранее служил в вооруженных силах, он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или даже приверженность какой-либо позиции или точке зрения. И, конечно же, он не должен отвлекать внимание от той важной работы, которую выполняют наблюдатель и его коллеги", - отметили в СММ ОБСЕ.