В ОБСЕ объяснили объятия и рукопожатие наблюдателя с боевиком (видео)

СММ ОБСЕ отреагировала на поступок наблюдателя, который 25 ноября способствовал передачи тел украинских военных вблизи Счастья и пожал руку террористу.

"Человек, с которым здоровается наблюдатель СММ, является членом организации, которая занимается эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/заключенными", - объясняет ОБСЕ на своей странице в Facebook.

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В то же время, в миссии признали, что наблюдатель допустил "неосмотрительность", в связи с чем с ним ведется "внутренняя работа".

"Жаль, что все внимание было приковано к этому механическому жесту. Это был невольный жест, присущий для многих людей, которые ранее служили в вооруженных силах; он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или даже приверженности к какой-либо позиции или точки зрения", - добавили в СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, во время процедуры передачи тел украинских военных представитель ОБСЕ обнялся с боевиком и обменялся с ним рукопожатием, сказав: "А, дорогой, привет!".