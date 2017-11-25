Боевики с гранатометов обстреляли позиции сил АТО у недавно освобожденного Травневого

На Донбассе сегодня российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие, в половине случаев подразделения Вооруженных сил Украины вели адекватный ответный огонь. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Читайте такжеКровавый бой на Донбассе: Минобороны говорит о пяти погибших украинских военных, потери уточняютсяОтмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается контролируемой Вооруженными силами Украины. В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжали обстрелы позиций сил АТО, в том числе с применением вооружения, которое должно быть отведено от линии соприкосновения на соответствующие расстояния.

На Луганском направлении противник вел обстрел украинских оборонных укреплений на Светлодарской дуге. Незаконные вооруженные формирования несколько раз обстреливали позиции ВСУ из 120-мм минометов и гранатометов вблизи Травневого, а защитники Луганского попали под огонь противника из вооружения БМП.

На Донецком направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Водяного. В течение нескольких часов, используя целый спектр пехотного вооружения, враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого. В этом же районе зафиксированы неоднократные обстрелы позиций украинских войск снайперскими парами оккупантов. Кроме того, из стрелкового оружия наемники стреляли в пригороде Красногоровки.