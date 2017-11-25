Штаб АТО прокомментировал возможный захват в плен украинского военного близ Крымского (фото, видео)

Террористы "ЛНР" утверждают, что захватили в плен раненого украинского разведчика.

По словам пророссийских наемников, они захватили в плен бойца ВСУ, когда забирали погибших в результате боя.

В штабе АТО проверяют опубликованную боевиками информацию относительно якобы пленения украинского военного в районе Крымского. Об этом в комментарии сообщил спикер штаба АТО Василий Лабай, передает InfoResist.

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"Учитывая тот бардак, который сейчас происходит в неподконтрольном украинской власти Луганске, боевики все чаще распространяют неправдивую информацию про Вооруженные силы Украины, чтобы отвлечь внимание от тех событий, которые происходит в Луганске. Мы видели это видео и сейчас соответсвующие органы изучают его", — сказал он.

Лабай убежден, что если данная информация подтвердится, то "украинская власть будет бороться за скорейшее освобождение нашего военного, также как и за других украинских пленных".

Как сообщал штаб АТО, двое военнослужащих ВСУ, которые считались погибшими во время боевого столкновения с врагом возле Крымского, вышли из-под обстрелов и вернулись в свои подразделения.