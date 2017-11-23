Всю наличность из Луганска вывезли в Россию - Минобороны

В оккупированном Луганске отсутствуют наличные средства в банках и банкоматах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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По его словам, пенсионерам объясняют, что средства будут отсутствовать до конца года.

"На оккупированных землях ухудшаются условия проживания местного населения. В частности, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации сообщают, что средства будут отсутствовать до конца этого года. О причинах не сообщается", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, председатель ГТРК "ЛНВ" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, выехал с территории оккупированного Луганска в Россию.