Боевики 9 раз нарушили перемирие, применяя пехотное вооружение и минометы - штаб

С начала суток боевики 9 раз нарушили перемирие, обстреливая оборонительные укрепления сил АТО с применением пехотного вооружения и минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 16 ноября.

«На Луганском направлении 12 мин калибра 82 мм боевики выпустили по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Травневого, еще 8 - в районе Луганского. Вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия дважды зафиксированы в районе Крымского», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Тарамчука и Авдеевки, а защитников Марьинки - из стрелкового оружия и вооружения БМП.

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Отмечается, что на Приморском направлении из 120-мм миномета, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП оккупанты вели огонь неподалеку от Павлополя, а из пехотного вооружения - возле Водяного.

В пресс-центре отмечают, что в результате вражеских обстрелов 16 ноября ни один украинский военнослужащий не пострадал.