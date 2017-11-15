В ИС рассказали о потерях оккупантов на Донбассе за неделю

За период с 6 по 13 ноября потери оккупационного контингента на Донбассе составили 12 человек.

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В период с 6 по 13 ноября с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 12 человек: 1 АК - 3 омсбр (Горловка) 2 в/с, 100 омсбр (Донецк) 1 в/с, 11 омп (Макеевка) 1 в/с, 11 омп (Макеевка) 7 в/с. 2 АК - 7 омсбр (Брянка) 1 в/с», – говорится в сообщении ИС.

Как сообщал УНИАН, боевики участили использование запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, на протяжении прошедших суток оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.