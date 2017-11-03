"Переделать русских в украинцев-янычар": Захарченко выдал новый перл об Украине

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко узрел в Украине политику по "ассимиляции русских жителей страны", чтобы превратить их в "манкуртов и янычар". Таким образом террорист прокомментировал реформу образования в Украине, передает один из ресурсов боевиков.

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"Киев хочет ассимилировать русских, сделать их украинцами. Задача – заставить русских думать по-украински… Интересно, в Москве понимают суть этого проекта? Что "неонацисты" хотят духовно уничтожить десятки миллионов русских, переделать их в украинцев – манкуртов, янычар?", — сказал Захарченко.

Также главарь террористов убежден, что реформа образования якобы приведет к тому, что выпускники учебных заведений страны "будут неконкурентоспособными на рынке труда".

Ранее главарь "ДНР" "сдал" украинским военным Амвросиевку и Донецк, признав, что они находятся под временной оккупацией.