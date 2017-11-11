Захарченко наградил российского генерала за "развитие республики"
Главарь боевиков ОРДО Захарченко наградил заместителя Генштаба Вооруженных сил России Сергея Истракова часами.
Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко наградил часами заместителя Генштаба Вооруженных сил России Сергея Истракова за развитие республики".
Соответствующее "распоряжение" опубликовано на сайте боевиков, пишет Украинская правда.
"За весомый личный вклад в становление и развитие "Донецкой Народной Республики" распоряжаюсь наградить годинаником от главы "Донецкой Народной Республики" Истракова Сергея Юрьевича", - говорится в "документе".
Как известно, Главное управление разведки Украины называет Истракова ответственным за ведение боевых действий на украинской территории.
В частности, на сайте разведки указано, что Истраков "в 2013 - 2014 годах исполнял обязанности Главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ и непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины в ходе вооруженной агрессии РФ".