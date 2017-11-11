Захарченко наградил российского генерала за "развитие республики"

17:55, 11 ноября 2017
Война
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Главарь боевиков ОРДО Захарченко наградил заместителя Генштаба Вооруженных сил России Сергея Истракова часами.

фото UNIAN

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко наградил часами заместителя Генштаба Вооруженных сил России Сергея Истракова за развитие республики".

Соответствующее "распоряжение" опубликовано на сайте боевиков, пишет Украинская правда.

"За весомый личный вклад в становление и развитие "Донецкой Народной Республики" распоряжаюсь наградить годинаником от главы "Донецкой Народной Республики" Истракова Сергея Юрьевича", - говорится в "документе".

Как известно, Главное управление разведки Украины называет Истракова ответственным за ведение боевых действий на украинской территории.

В частности, на сайте разведки указано, что Истраков "в 2013 - 2014 годах исполнял обязанности Главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ и непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины в ходе вооруженной агрессии РФ".

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