С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен - штаб

С начала суток, 10 ноября, российско-оккупационные бандформирования 16 раз обстреливали позиции сил АТО на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Так, на Луганском направлении боевики четыре раза били по нашим опорным пунктам на подступах к Крымскому и Луганскому из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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Такое же оружие наемники применяли в районе Гнутово и Водяного, что на Мариупольском направлении.

Также, недалеко от Донецка оккупанты выпустили более 50 мин 82-го калибра и более 20 мин 120-го по защитникам Авдеевки и Песков. В результате одного из этих обстрелов был ранен военнослужащий сил АТО.

Кроме того, возле Песков враг применял вооружение БПМ, зенитную установку. Также противник произвел более 10 выстрелов из танка по окрестностям Песков.

Почти на каждый обстрел наши бойцы жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.