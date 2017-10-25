В оккупированном Донецке обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что беспилотный летательный аппарат миссии подвергся обстрелу в оккупированном Донецке. Об этом говорится в отчете миссии.

"Утром 23 октября, находясь на улице Кобринский в микрорайоне Трудовская Петровского района подконтрольного «ДНР» Донецка (15 км к юго-западу от центра города), члены патруля миссии слышали 4-5 очередей из стрелкового оружия в 50-100 м восточнее своей позиции - в том районе, где они совершали полет беспилотного летательного миниапарата ", - говорится в отчете.

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"По оценке команды СММ, выстрелы были произведены по БПЛА, который наблюдатели приземлили. Миссия сообщала Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) о полете за один час, а также о своих намерениях осуществить дополнительный полет. Наблюдатели решили не совершать второй полет БПЛА" , - подчеркнули наблюдатели.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала более 200 взрывов на Донбассе.