Журналисты рассказали о частных армиях, которые принимают участие в войне на Донбассе (видео)

Частные военные компании – они появляются там, где регулярным армиям не место. Наемников в зонах боевых действий всегда хорошо скрывают и маскируют. Об этом рассказывается в сюжете программы "Схемы".

Журналисты покажут вам их лица. Вся правда о кровавых ЧВК Путина: зачем в России создали целую систему тайных вооруженных отрядов. Кто руководит частными российскими головорезами и почему за этими людьми – тень руководителей РФ.

Также есть конкретная информация о том, сколько платят наемным убийцам.

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Сначала такие частные компании были в составе диверсионных групп ГУР, однако теперь они там находятся и вполне автономно.

На Донбассе они выполняют самые грязные задачи, такие как убийство местных главарей, что вышли из-под контроля.

Им на противодействие есть формирования, которые воюют на стороне Украины, однако на это их побуждают не материальные, а патриотические мотивы.