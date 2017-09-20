В ИС озвучили потери боевиков за прошедшую неделю на Донбассе
Координатор "Информационного сопротивления" уточнил названия подразделений боевиков, которые понесли потери.
За прошлую неделю на Донбассе уничтожено 11 российских боевиков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
"В период с 11 по 18 сентября с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 11 человек", - утверждает Тымчук.
В частности, он уточнил названия подразделений боевиков, которые понесли потери.
Читайте такжеЗа неделю в зоне АТО уничтожили 10 оккупантов - Минобороны
Два человека было ликвидировано в составе 9 отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты (Новоазовск), 5 человек - 3 отдельная мотострелковая бригада (Горловка), 1 человек - 5 отдельная мотострелковая бригада (Макеевка), и 1 человек 11 омп (Макеевка). Все эти незаконные вооруженные формирования входят в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск, которые дислоцируется на территории Донецкой области.
Еще уничтожено по одному человеку из состава формирований 6 омсп (Кадиевка) и 7 омсбр (Брянка) на территории Луганской области. Эти формирования являются составной частью 2 армейского корпуса оккупационных войск.