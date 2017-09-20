В ИС озвучили потери боевиков за прошедшую неделю на Донбассе

За прошлую неделю на Донбассе уничтожено 11 российских боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

"В период с 11 по 18 сентября с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 11 человек", - утверждает Тымчук.

В частности, он уточнил названия подразделений боевиков, которые понесли потери.

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Два человека было ликвидировано в составе 9 отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты (Новоазовск), 5 человек - 3 отдельная мотострелковая бригада (Горловка), 1 человек - 5 отдельная мотострелковая бригада (Макеевка), и 1 человек 11 омп (Макеевка). Все эти незаконные вооруженные формирования входят в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск, которые дислоцируется на территории Донецкой области.

Еще уничтожено по одному человеку из состава формирований 6 омсп (Кадиевка) и 7 омсбр (Брянка) на территории Луганской области. Эти формирования являются составной частью 2 армейского корпуса оккупационных войск.