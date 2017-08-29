Генсек ООН призвал стороны обеспечить соблюдение "школьного перемирия" на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта обеспечить соблюдение «школьного перемирия» на Донбассе.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом заявил пресс-секретарь Гуттериша Стефан Дюжаррик.

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«Он (генсекретарь ООН – УНИАН) подчеркнул, что необходимо обеспечить стабильность режима прекращения огня, и призвал все стороны конфликта полностью соблюдать его положения - особенно в том, что касается защиты гражданского населения, которое более всего страдает от продолжающихся боевых действий», - говорится в заявлении.

Генсекретарь ООН вновь заявил о поддержке усилий ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и «нормандской четверки» по поиску взаимоприемлемого решения.

Гутерреш призвал все заинтересованные стороны работать в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, Собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

28 августа первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления "школьного перемирия" на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.