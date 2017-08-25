Боевики 22 раза нарушили перемирие, украинские военные ответили плотным огнем - штаб АТО

В конце прошлых суток в районе проведения АТО боевики не уменьшили вооруженные провокации. Террористы 22 раза нарушили перемирие. Трое наших бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что после 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. С вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки, Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«На такие поздравления ко Дню Независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 миллиметра вблизи Троицкого.

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"На Луганском направлении боевики били со 120-миллиметрового миномета по нашим укреплениям у Катериновки. А 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровки и Новотошковскому», - отмечается в сообщении.

В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии в Донбассе. Об этом на своей странице Facebook рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

"Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где шара, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус. Будем, братья и сестры!" - говорится в его сообщении.