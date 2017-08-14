РосСМИ и боевики готовят информационную операцию о "преследовании" русскоязычных в Украине - ИС

Российские кураторы в «министерстве информации ДНР» поставили задачу для руководства подконтрольным боевикам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции о «преследовании русскоязычного населения в Украине». Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и координироваться администрацией президента РФ.

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Одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера («ущемление русского языка», «агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов», и т.д.).

Как сообщал УНИАН, Госдума разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины.