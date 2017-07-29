В ОБСЕ призвали боевиков немедленно освободить журналиста Асеева

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали контролируемых Россией боевиков немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

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Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу дальнейшего содержания под стражей журналиста Асеева на востоке Украины.

Также напоминается, что 27 июля Союз журналистов России получил письмо из так называемой "ДНР", в котором утверждалось, что Асеев арестован до завершения расследования.

"Я призываю всех тех, кто причастен, немедленно освободить Асеева", - подчеркнул Дезир.

"Журналисты и другие представители СМИ должны свободно выражать свои взгляды и беспрепятственно осуществлять свою работу", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 июля международная правозащитная организация Amnesty International призвала боевиков «ДНР» раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Асеева.

Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. До сих пор представители ОРДО утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.