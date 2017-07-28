У Новотошковского произошел бой с ДРГ боевиков, двое украинских бойцов ранены

Сегодня неподалеку от Новотошковского произошел бой сил АТО с диверсионно-разведывательной группой боевиков, двое украинских бойцов ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВечером боевики били по всей линии разграничения: 1 военный погиб, 5 раненыПо его словам, на Бахмутской трассе в 7.40 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций защитников Новотошковского.

«Уже через 5 минут силы АТО заметили выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника численностью до 10 человек в направлении нашего опорного пункта. Срочно было принято решение на открытие огня на поражение. Благодаря скоординированным действиям наших военных враг уже отступил через 15 минут - оставил на поле боя ручной противотанковый гранатомет, пулемет, а также радиостанцию», - сказал он.

Лысенко добавил, что, по предварительной информации, «потери противника составили: один убитый, один раненый».

«К сожалению, во время этого боевого столкновения двое украинских бойцов были ранены», - отметил спикер.