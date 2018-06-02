Помогите союзникам помогать

С началом российской агрессии на Донбассе свою поддержку Украине предложили десятки стран. Многое из материально-технической и гуманитарной помощи нашим вооруженным силам действительно пригодилось, что-то оказалось малоэффективным, а где-то дальше обещаний дело так и не пошло.

Начало вооруженного конфликта на Донбассе обнажило страшную проблему – украинская армия была нищей. В ней не было практически ничего, чем можно было бы противостоять хорошо подготовленному в этом плане противнику. Первыми помогать своим военным начали сами украинцы, организовавшись в волонтерские группы, которые, со временем, выросли в масштабные волонтерские движения. Но не остались в стороне и западные партнеры, хотя по началу казалось, что кроме крайней обеспокоенности ждать от них помощи не придется. На сегодня около 20 стран мира оказывают Украине материально-техническую и гуманитарную помощь.

Одной из первых на российскую агрессию в Украине откликнулась Литва. Начиная с 2014 года литовское правительство предоставляло украинским военнослужащим гуманитарную помощь, принимало их на лечение и реабилитацию, выделяло средства на улучшение гуманитарной ситуации в Украине. Также материально-техническую помощь (экипировку, сухпайки, генераторы) и средства на лечение и реабилитацию бойцов АТО Украина получала от Польши, Чехии, Великобритании, Германии, Австралии и других стран.

В первую тройку государств, которые все это время больше других помогают Украине, стабильно попадает Канада. В течение 2014-2016 годов она предоставила нелетального вооружения для ВСУ на сумму порядка 12 миллионов долларов. Весной этого года правительство Канады привлекло к работе в Украине две сотни своих инструкторов. Тренировки для украинских военнослужащих проходят под эгидой канадской Программы военной тренировки и сотрудничества.

Согласно отчету Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (проект Тrаnsраrеnсу Intеrnаtiоnаl Defence & Security и Министерства иностранных дел Нидерландов, – УНИАН), Украина – один из наибольших получателей военной помощи от США. На протяжении 2014-2017 годов Соединенные Штаты помогают нам военными автомобилями (HMMWV), тепловизорами и приборами ночного видения, радиостанциями защищенной связи, контрбатарейными радарами, системами беспилотных летательных аппаратов RQ-11 Raven, медицинским оборудованием...

По словам военного эксперта, директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, поставки коротковолновых американских радиостанций [современных средств связи] компании Harris – можно считать самой значительной помощью. «Этими средствами связи оснащены, прежде всего, силы специальных операций и высокомобильные воздушно-десантные войска», – говорит он.

При этом, другой тип систем радиосвязи (ультракоротковолные) этой же компании оказался малоэффективным, поскольку такие радиостанции не имели необходимых ретрансляторов, из-за чего зона их действия ограничивалась четырьмя-пятью километрами.

С различными ограниченными техническими характеристиками американцы нам передавали и радары артиллерийской разведки, и беспилотники. Более того, по словам Бадрака, изменить параметры и снять ограничения было нельзя – не было кодов доступа.

К слову, беспилотники можно назвать одним из самых ожидаемых в Украине видов помощи. К сожалению, ожидания эти не оправдались. Дело в том, что в этом вопросе мы, в основном, рассчитывали на помощь Израиля, который, наряду с США, является лидером по производству беспилотных летательных аппаратов, как разведывательных, так и ударных.

Еще в 2014 году делегация украинского оборонного ведомства приезжала в Израиль договариваться о приобретении израильских беспилотников производства компании Aeronautіcs Defense Systems. И тогда Министерство обороны Израиля дало начальное согласие на продажу Киеву современных БПЛА. Увы, поскольку данное решение «могло вызвать раздражение Москвы», оно было заблокировано МИДом Израиля. В 2015 году появилась информация, что Израиль может пересмотреть свою позицию и все-таки предоставить Украине беспилотники, но он вновь передумал. По информации израильских СМИ, случилось это после звонка российского лидера Владимира Путина премьер-министру Израиля.

Не получили мы и американского летального оружия, хотя слухи об этом ходят не один месяц. В последнее время разговоры о нем снова возобновились – спикер Верховной Рады Андрей Парубий утверждает, что окончательное решение по этому вопросу США примут до конца этого года.

На НАТО надейся…

Несмотря на то, что Украина, в свое время, провалила выполнение ПДЧ для вступления в НАТО, после начала российской агрессии партнерство с Альянсом вышло на новый уровень. Страны-члены НАТО считают Украину особым партнером, спектр помощи Альянса довольно широк - от киберзащиты до социальной адаптации бывших военнослужащих, от реабилитации раненых до утилизации взрывчатки и борьбы с самодельными взрывными устройствами.

Для реализации этих программ в Украине в НАТО созданы семь трастовых фондов. Их общий бюджет, включая довоенную помощь, составляет порядка 40 млн евро. На сегодня, по словам замдиректора Института мировой политики, Сергея Солодкого, – финансирование по каждому из фондов составляет от полумиллиона до двух миллионов евро. «Не очень большие суммы. И деньги напрямую никто не дает. К примеру, страна-член НАТО может передать компьютеры Украине, а не средства на закупку их. Деньги выделяются на тренинги, которые проводят специалисты из стран-членов Альянса», – объясняет он.

Эксперт отмечает, что каждый из трастовых фондов создавался в ответ на запрос Украины, но, по сути, эти фонды работают, скорее, как помощь

консультативного плана в секторе безопасности и обороны (хотя этой сферой помощь не ограничивается). В связи с этим, по словам Солодкого, за последние три года у сторон было немало претензий друг к другу.

В частности, страны НАТО выражали беспокойство о том, Украина не ответственно относится к помощи Альянса, а Украина, со своей стороны, заявляла, что в Альянсе медленно реагируют на украинские запросы. «О чем идет речь? К примеру, вместо экстренной помощи в Альянсе настаивали на разработке в Украине стратегических документов для реформ в секторе безопасности и обороны. У нас, к сожалению, документы такого характера очень часто разрабатывались «для отписки». Кстати, Стратегический оборонный бюллетень, утвержденный в прошлом году, был разработан именно с помощью консультантов Альянса», – рассказывает Сергей Солодкий.

Стоит отметить, что претензии НАТО не лишены оснований. Стоит лишь вспомнить, что достижение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран-членов Альянса было определено как цель еще в Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора 1997 года. И уже 20 лет Украина якобы работает над этой задачей... Возвращаясь к стратегическим документам, оборонный бюллетень – это 41-страничный документ, введенный в действие указом президента в июне 2016 года, состоящий из семи разделов. Он определяет задания и сроки реформирования оборонной сферы страны, предусматривает развитие оборонных возможностей Украины в период до конца 2020 года, реформирование системы управления Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере.

По факту, стратегический бюллетень – это дорожная карта реформ в оборонке, которая появилась после утверждения в 2015 году Стратегии национальной безопасности Украины, на основе которой была разработана и принята (в тот же год) новая Военная доктрина Украины. В Доктрине дана детализация угроз и введен новый категориальный аппарат для точного определения целей и задач. Россия здесь впервые названа основным противником. Определены и цели Украины - борьба за освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма, движение в сторону НАТО. В частности, сформулированы цели и задачи для военного ведомства: проведение реформ по стандартам НАТО во всех сферах, построение по стандартам НАТО Сил специальных операций, системы логистики, военно-промышленного комплекса, разведывательного сообщества, боевой подготовки...

Превратится ли нынешнее сближение Украины и НАТО в получение нашей страной нового плана действий о членстве – гадать, пожалуй, не стоит. Хотя, конечно, в Киеве этого бы хотели - недавно об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. А пока перспективы этого туманны, важно уже то, что НАТО берет Украину под свой «зонтик».

… а сам не плошай

Вместе с тем, существуют вещи, которые не сможет сделать никто, кроме Украины. К примеру – обеспечить свою армию боеприпасами в достаточном количестве. Как известно, на сегодня мы получаем их в качестве помощи от разных стран, однако необходимость строительства завода по производству боеприпасов – давно стоит в повестке дня. Дело в том, что единственный патронный завод, который был в Украине, остался в оккупированном Луганске. А покупать боеприпасы в той же Польше, как это происходит сейчас, экономически не выгодно.

«Сегодня, во время войны, когда происходит не только расход боеприпасов, но и уничтожаются наши базы и арсеналы (вспомните Балаклею), действительно есть особая необходимость в разработке нового оружия, которое, в свою очередь, нуждается в более современных боеприпасах и патронах», – говорит экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

По словам президента Украины Петра Порошенко, приблизительная стоимость такого завода – немногим меньше полутора миллиардов гривен.

Вероятно, что для реализации задуманного может понадобиться партнерская помощь. На сегодняшний день, поскольку управление оборонной промышленностью происходит в Украине в ручном режиме, западные компании не видят возможности выходить на украинский рынок. По словам президента корпорации ТАСКО, специализирующейся на производстве боеприпасов, Валерия Павлюкова, даже частные оборонные предприятия Украины не могут работать в этой сфере из-за закрытой государственной политики.

«Вот, появилась возможность выходить на внешние рынки, а именно, на рынки НАТО. Однако все их стандарты, которые приходят, оседают в Укроборонпроме, который их придерживает для своих предприятий. Этот вопрос должен быть решен, чтобы частные предприятия могли получать информацию и выйти на этот рынок», – сетует Павлюков.

Генерал-полковник Британской армии, член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Тимоти Эванс также подчеркивает, что в вопросах государственного оборонного заказа в Украине не хватает прозрачности.

«Закупки нужно приблизить к стандартам НАТО. Нужно быть более открытыми, чтобы обеспечивать достойный уровень коммуникации со странами-донорами», – отмечает он.

На обеспечение необходимой «открытости и прозрачности» пару лет назад претендовали авторы законопроекта о государственно-частном партнерстве в сфере обороны.

«Целью законопроекта является устранение регуляторных барьеров для развития государственно-частного партнерства и стимулирования других механизмов привлечения инвестиционных капиталовложений в сферу национальной безопасности и обороны, а также привлечение инновационных технологий, частных инвестиций и опытных кадров, обеспечение эффективных механизмов сотрудничества между государственными и частными партнерами», – сообщалось в документе.

Законопроект, впрочем, принят не был. Так что, на сегодняшний день, по словам Валентина Бадрака, оборонный рынок и вопросы сотрудничества с западными компаниями никак не регулируются.

Ирина Шевченко