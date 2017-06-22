Количество украинских заложников на Донбассе возросло до 132 - Геращенко

До 132 человек возросло число украинских заложников, которых в настоящее время удерживают террористы на Донбассе. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в эфире "5 канала".

Читайте такжеБоевики снова блокируют процесс обмена заложников - ГеращенкоОна объяснила, что не стоит ожидать обмена пленниками 5 июля, ведь после завершения верификации боевики хотят еще раз согласовать перечень пленных, которых они готовы обменять. (На 5 июля запланировано заседание Трехсторонней контактной группы в Минске - УНИАН).

"Мы видим, что растет количество украинских заложников, и сейчас в этом списке и журналист, и гражданские лица, которых хватают за проукраинскую позицию. Зато вторая сторона не подтверждает наличия многих лиц из этого списка. И представители ОРДО и ОРЛО требуют, чтобы Украина передала, например, «беркутовцев», которые причастны к событиям на Майдане, или тех, кто причастен к кровавым событиям в Харькове и Одессе. Конечно, эти люди не имеют никакого отношения к Минскому процессу. И, собственно, вот сейчас верификация закончена, но начинается трудный этап согласования списков", - сообщила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Геращенко заявила о завершении процесса верификации лиц, которые совершили преступления против Украины и не хотят возвращаться на временно оккупированные территории. Однако боевики не спешат с обменом.

Сегодня, 22 июня, экс-президент Украины, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил надежду, что список пленных будет согласован до 5 июля.

Он сообщил о разногласиях в списках по 5-6 человек.

«С украинской стороны никаких проблем, а у них на 15 человек больше в списке. Мы договорились, что до 5 числа мы должны все эти проблемы решить и начать процесс обмена", - сказал Кучма.