Миссия ОБСЕ на оккупированной территории Донетчины выявила шесть гаубиц "Гвоздика"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что на оккупированной территории Донецкой области заметили шесть гаубиц "Гвоздика".

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 3 июля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года. В контролируемых районах "ДНР" за (определенными) координатами отвода СММ увидела шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», - говорится в отчете.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заметила на оккупированной территории Луганщины четыре гаубицы боевиков

Также сказано, что наблюдатели не смогли попасть в два места размещения отведенного тяжелого вооружения на территории боевиков "ДНР" из-за ограничений в области безопасности, но смогли увидеть это вооружение с определенного расстояния.

Вместе с тем, отмечается, что, по доступным СММ данным воздушного наблюдения, 26 июня было обнаружено 14 бронетранспортеров, 8 из которых были замечены впервые, а также 21 военный грузовик вблизи города Кальмиусское (прежнее название Комсомольское, в 42 км к юго-востоку от Донецка).