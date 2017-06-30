На Житомирщине впервые за два года войны бойцы 30-й отдельной механизированной бригады вернулись домой в полном составе

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады впервые за годы войны на Востоке Украины в полном личном составе вернулись домой, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Защитников встречали вчера, 29 июня, представители власти, родные и близкие, друзья и побратимы, жители Новоград-Волынского района.

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"Бойцы прошли торжественным шествием по улицам Новограда-Волынского от автовокзала до Мемориала погибшим участникам АТО. Чтя память каждого, кто отдал свою жизнь ради Родины, они возложили цветы к памятному знаку землякам воинам-интернационалистам, к арке памяти Небесной сотни и в другим памятным знакам",- сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На плацу воинской части состоялся воинский ритуал возвращения личного состава, во время которого военнослужащие были награждены отличиями Министерства обороны Украины, оперативного командования «Север» и знаками отличия воинской части. Также были вручены ордера на служебное жилье для 11 военнослужащих.

Напомним, 30-я отдельная Новоград-Волынская механизированная бригада (30 ОМБр в/ч А0409)— отдельная механизированная бригада в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.